Referendum: Gasparri, ‘Anm denigra Italia, pronta a tutto per evitare tracollo’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “È veramente incredibile l’iniziativa dell’Anm che si rivolge all’Europa per una manovra ostile alle istituzioni italiane. Denunciano mancanze invece di fare un’autocritica sui loro livelli di produttività. L’impegno dei magistrati nelle Procure e nei tribunali lo si può riscontrare andando a visitarle. E invece di fare un’autocritica e di rendere un servizio migliore e più credibile ai cittadini, quelli dell’Anm si mettono a svolgere un’azione denigratoria contro il nostro Paese presso la Commissione europea”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Pur di evitare il tracollo del referendum -aggiunge- sono pronti a qualsiasi comportamento. E pensate che questi sono coloro che dispongono della libertà e della vita dei cittadini e che si comportano in questo modo. Spero che la maggioranza dei magistrati seri e perbene, che si dice esista, dovrebbe far sentire la propria voce per contrastare queste condotte davvero incredibili”.