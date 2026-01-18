Portogallo: elezioni presidenziali, sondaggi danno in testa candidato estrema destra

Lisbona, 18 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – I sondaggi per le elezioni presidenziali in Portogallo, che si svolgono oggi, danno in testa il candidato del partito di estrema destra Chega, André Ventura (24%), e il socialista António José Seguro (23%), seguiti dal candidato di Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), dall’ex militare indipendente Henrique Gouveia e Melo (14%) e dal candidato del partito conservatore al governo, il Partito Socialdemocratico, Luís Marques Mendes (14%).

L’affluenza alle urne si è attestata al 21,18% alle ore 12, superando quella registrata nelle elezioni presidenziali del 2021 e del 2016. Il dato, fornito dal Segretariato Generale del Ministero della Pubblica Amministrazione, implica che 11.0039.672 persone censite hanno già esercitato il loro diritto di voto.