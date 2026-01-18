Groenlandia: Bonelli, ‘Meloni subalterna a Trump, accetta logica ricatto a Ue’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni applica due pesi e due misure sulla Groenlandia: non condanna la minaccia di annessione, neppure quando viene evocato l’uso della forza militare, e non chiede il ritiro delle tariffe”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“È una scelta politica chiara: coprire Trump e accettare una logica di ricatto nei confronti dell’Europa. Per Meloni l’Italia è il 51° stato degli Stati Uniti. Di fronte a un ricatto commerciale e a una pressione geopolitica senza precedenti, il governo italiano sceglie la linea dell’ambiguità. Altro aspetto sconcertante, e lo ripeterò sempre, è che per Meloni l’Artico non è strategico per la crisi climatica, per lo scioglimento dei ghiacci, per l’equilibrio del pianeta. È strategico per il petrolio, il gas e le terre rare. È la stessa visione predatoria di Trump: trasformare il collasso climatico in una nuova occasione di profitto e di dominio geopolitico. Così si cancella il tema centrale del nostro tempo”.

“L’Artico non viene trattato come un ecosistema vitale da proteggere, ma come una miniera da spartire e un’area da militarizzare. Questa non è de-escalation: è complicità. È l’allineamento dell’Italia a una strategia che non guarda al futuro del pianeta, ma solo agli interessi fossili e militari”.