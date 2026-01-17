Il sindaco di Melizzano, Francesco Galietta, ha scritto una nuova e formale lettera a Rete Ferroviaria Italiana, informando per conoscenza anche Prefettura di Benevento, Provincia di Benevento e la Polizia Stradale di Benevento, per chiedere un intervento urgente sulle gravi criticità della viabilità comunale. Le maggiori problematiche si registrano nella frazione Torello e lungo il tratto che conduce a via Bebiana e via San Tammaro, arterie ormai fortemente compromesse dal continuo transito dei mezzi pesanti impegnati nei lavori della linea AV/AC Napoli–Bari.

