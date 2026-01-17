Sassinoro – Raccolta differenziata, si lavora a un nuovo piano

La Giunta del Comune di Sassinoro, guidata dal sindaco Luca Apolonio ha deciso di lavorare ad un nuovo progetto per la raccolta differenziata.

Infatti, ha deliberato dii dare indirizzo al Settore Tecnico di redigere un progetto per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con trasporto e smaltimento presso siti autorizzati nonché la gestione del centro di raccolta comunale situato presso in contrada Pianella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia