Elaborazione statistica dell’Unione Nazionale Consumatori rispetto le città più colpite e meno colpite dal fenomeno inflazione con riferimento alla progressione su base annua refertata da Istat negli ultimi giorni con riferimento ai dati sostanziali di dicembre.

Bolzano con inflazione media pari a +2,2%, vede la maggiore crescita spesa per i nuclei con 730, euro in più rispetto al 2024. Seguono Siena, Rimini, Belluno, Siracusa, Padova, Pistoia, Arezzo, Trieste, Gorizia,

Città più risparmiosa Brindisi, con 1% crescita inflazione e un aggravio di 197 euro. Al secondo posto Benevento e Sassari, con una variazione di 199 euro.

