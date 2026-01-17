Il ritorno di Picucci. Ieri, l’accettazione della nomina ad assessore che segna il rientro nella Giunta dell’ex commissario provinciale dell’Udc dopo cinque anni di assenza. Per la verità, dopo le dimissioni da assessore al commercio, l’anno seguente aveva fatto ritorno a palazzo Mosti, ironia della sorte, anche allora prendendo il posto di Alessandro Rosa che, quale primo degli eletti nella lista Benevento Bellissima, era stato nominato assessore, quindi aveva lasciato il consiglio, in ossequio alla legge che prescrive le dimissioni per chi entra a far parte della Giunta nei Comuni con popolazione oltre i 15mila abitanti. Proprio da responsabile dell’Udc, probabilmente era risultato determinante per il successo di Mastella nel 2016: all’epoca, l’Unione di centro era schierata nel centrosinistra, ma Picucci ed il compianto Arturo Mongillo, presidente del partito, si allearono con Mastella, esponente del centrodestra.

