Per mutare nuovamente i rapporti di forza del campionato e provare a piazzare l’allungo, il Benevento ha una sola strada. La truppa giallorossa può solo inseguire la vittoria nel match odierno con il Casarano, prima di due sfide casalinghe consecutive che possono spalancare orizzonti interessanti alla formazione di Floro Flores. Riuscirci, concederebbe alla Strega non solo la possibilità di dare maggior valore al punto portato via dal derby con la Casertana, ma soprattutto di riprendersi quel primato solitario perso proprio domenica scorsa, quando è arrivato l’aggancio del Catania.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia