Con apposita determina dirigenziale del settore Urbanistica del Comune di Benevento, è arrivata la nomina dei componenti della commissione tecnica comunale che dovrà esaminare le istanze per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. A farne parte: Maria Antonella Matticoli, presidente; Bianca Maria Barile, componente; Daniela Palombi, componente e segretario verbalizzante. Spetta alla Commissione l’istruttoria delle istanze pervenute e la quantificazione dell’entità del relativo contributo spettante in conformità all’art. 4 delle Linee Guide Regionali.

