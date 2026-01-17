La conferenza stampa dei direttori di Dipartimento dell’Azienda ospedaliera San Pio è servita a rimarcare il lavoro svolto dai medici ospedalieri e a salvaguardare il management da critiche che nell’ultimo periodo non erano mancate.

Le criticità ci sono, all’orizzonte però c’è la volontà di migliorare e di fornire alla cittadinanza un ospedale sempre più efficiente.

Parole rimarcate anche dal direttore generale Morgante ieri mattina in seguito alla consegna del premio al primo nato dell’anno.

