Airola – Amministrative, Maglione: “Serve discontinuità”

Dal ruolo di Deputato ad uno possibile in vista delle elezioni comunali che cadranno tra circa 12 mesi nella sua Airola. “Il Sannio Quotidiano” ha incontrato Pasquale Maglione, da qualche tempo ai box nel ruolo di osservatore esterno delle cose politiche locali. Spaziando a 360 gradi, l’ex Onorevole ha voluto cominciare la sua disamina proprio dalle recenti “evoluzioni regionali”.

“Il popolo campano si è espresso in modo netto scegliendo Roberto Fico come Presidente – così Maglione -. Conosco Roberto e ha dimostrato sul campo di avere le capacità per soddisfare la richiesta di rinnovamento e per dare le risposte che si attendono laddove la gestione precedente è stata carente. Penso, ad esempio, all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, ricordo che a oggi l’unico atto a sua difesa è quello ottenuto nella scorsa legislatura; alla riapertura della linea ferroviaria Benevento-Cancello i cui lavori di ammodernamento sono stati finanziati con oltre 100 milioni sempre nella scorsa legislatura”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia