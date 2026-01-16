“Sulla vicenda della tredicesima mensilità ancora non corrisposta ai dipendenti del trasporto pubblico locale di Benevento, non possiamo più tacere. È inaccettabile che una società che continua a ricevere regolarmente fondi pubblici dall’Amministrazione comunale si permetta di calpestare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, ignorando deliberatamente gli obblighi contrattuali” la presa di posizione delle sigle Filt Cgil (segretario Giuseppe Anzalone); Fit Cisl (segretario Edoardo Marra); UilTrasporti (segretario Cosimo Pagliuca) con la vertenza ‘carsica’ sul trasporto pubblico in città che torna a surriscaldarsi.

