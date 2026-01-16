E’ un 2026 all’insegna dello sport quello che si profila per Telese Terme. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Caporaso ha annunciato una serie di interventi strutturali destinati a rafforzare e modernizzare l’impiantistica sportiva cittadina, con progettazioni già pronte negli uffici comunali.

Nel dettaglio, è previsto il rifacimento totale del Pala-Foschini, la copertura di un ulteriore campo da tennis e la realizzazione di un campo da rugby. A questi interventi si aggiungono quelli previsti per il Pala-Lagni, per il quale il Comune ha già ottenuto il finanziamento. La struttura verrà dotata di un nuovo impianto acustico, di un tabellone segnapunti di ultima generazione e, cosa più importante, di una nuova superficie in taraflex: una pavimentazione sportiva resistente ed ecosostenibile che consentirà all’impianto di rispettare gli standard necessari per ospitare incontri di pallavolo di categorie più elevate. Non manca, infine, l’idea di realizzare un playground (un campo giochi all’aperto) polifunzionale, pensato come spazio libero di aggregazione per giovani e meno giovani.

