Sanità: Conte, ‘situazione a punto di non ritorno, stop riarmo e terapia d’urto per ospedali’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Questa immagine è il simbolo di come lentamente sta morendo la nostra Costituzione. Il diritto alla salute, qualificato dalla Costituzione come ‘fondamentale’, in questa foto sprofonda per terra incivilmente. Un 60enne malato di tumore, nel pronto soccorso di Senigallia, è costretto a sdraiarsi sul pavimento per il dolore, dopo aver atteso per ore una barella”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social postando l’immagine del paziente al pronto soccorso di Senigallia.

“È la sanità la nostra prima emergenza nazionale. Il problema non nasce certo oggi, con questo Governo. Ora la situazione però è arrivata a un punto di non ritorno, con 6 milioni di persone che non si curano più e livelli di investimento in sanità rispetto al Pil molto lontani da quel 7% a cui eravamo tornati con la pandemia. Dove sono i provvedimenti urgenti? Se non ci si rende conto che serve un piano shock su questo anziché buttare soldi nelle spese militari nel giro di qualche anno avremo i diritti dei cittadini ridotti a carta straccia”.

“Vanno rivisti subito gli impegni sul riarmo, bisogna immediatamente mettere in campo una terapia d’urto per pronto soccorso, ospedali, liste d’attesa e medicina territoriale”.