Altro che premialità! La Lega ipotizza un’ispezione se non proprio il commissariamento dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la tutela effettiva del diritto alla salute dei cittadini.

È il responsabile regionale salviniano, il deputato Gianpiero Zinzi, a rivolgersi al Ministro della Salute Orazio Schillaci, chiedendogli di verificare la gestione del management in carica.

Il parlamentare prende spunto dalla determina regionale n. 1555 del 10 dicembre 2025, con la quale la Regione Campania ha disposto la liquidazione di compensi aggiuntivi a titolo di premialità in favore dei Direttori Generali del Servizio sanitario regionale, a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione competente per il biennio 2022–2023. Tra l’altro, il provvedimento riconosce al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante, un compenso aggiuntivo pari complessivamente a euro 41.917,80 per il predetto biennio.

