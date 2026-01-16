San Giorgio del Sannio – Ex Eti, la minoranza: “Serve proposta chiara in Regione”

“Il primo dato con cui occorre fare i conti è sotto gli occhi di tutti. Gli interventi di recupero e rilancio realizzati negli ultimi decenni sull’area ex-Eti non hanno prodotto gli esiti sperati. I lotti ripresi e riconsegnati nel tempo versano oggi in condizioni di evidente abbandono, segno che non è sufficiente intervenire sul piano edilizio se non esiste una strategia chiara, sostenibile e duratura di utilizzo e gestione”.

E’ questa la posizione del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, che va ad alimentare il dibattito nato dopo l’aggiudicazione dei lavori di completamento del primo lotto della vecchia agenzia dei tabacchi, grande complesso di viale dei Sanniti abbandonato da anni dopo la falsa partenza dei lavori di recupero pensati per farne, secondo gli allora indirizzi della Provincia, un polo tecnologico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia