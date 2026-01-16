La carenza di personale quale vero grande ostacolo lungo la strada della risoluzione delle problematiche ospedaliere. È questo quello che è stato rappresentato dal direttore generale dell’Azienda ‘San Pio’ di Benevento Maria Morgante, nel contesto dell’incontro, sollecitato dall’amministrazione comunale di Palazzo San Francesco, che la stessa ha intrattenuto, nella giornata di ieri, con il sindaco facente funzioni di Sant’Agata de’ Goti, Giovannina Piccoli, e che ha visto anche la partecipazione dell’assessore comunale saticulano Angelina Iannotta.

