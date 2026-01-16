Primari del ‘San Pio’ a ranghi serrati e compatti attorno alla direttrice generale Maria Morgante: “Questo è un ospedale dove si fa buona sanità e dove la governance della direzione strategica è corretta e si sta lavorando sulle criticità – che pure vi sono -. Criticità che si concentrano sul Pronto soccorso e sono legate in buona misura al numero enorme di accessi impropri”. Ad intervenire sugli ultimi episodi saliti agli onori della cronaca, il direttore del Dipartimento Chirurgia Generale e dell’Emergenza, Gennaro Maurizio Buonanno che ha fatto “ammenda” rispetto “al confort che non sempre è stato possibile assicurare ma con cure comunque adeguate” ed ha nel contempo sottolineato la necessità di una “corretta interpretazione di questa situazione nel contesto dei numeri operativi del ‘San Pio’ e della garanzia di cure per i pazienti”.

