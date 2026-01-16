Porti, Portelli (Rct): “Civitavecchia cresce grazie a investimenti e lavoro di squadra”

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “I numeri record del traffico crocieristico registrati a Civitavecchia nel 2025 sono il risultato di un percorso costruito nel tempo. Il lavoro che ci ha portato a questi risultati nasce nel 2007, quando Roma Cruise Terminal ha avviato la propria attività nel porto di Civitavecchia”. Lo ha dichiarato John Portelli, direttore generale della Roma Cruise Terminal (Rct), intervenendo alla conferenza di presentazione dei dati delle crociere e delle prospettive di sviluppo del comparto, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale al Molo Vespucci.

Portelli ha evidenziato come la crescita sia stata possibile grazie a un “lavoro di squadra che ha coinvolto Autorità di Sistema Portuale, istituzioni, agenzie e l’intero cluster portuale. Un percorso rafforzato dagli investimenti dei soci di Rct – Costa Crociere, Msc Crociere e Royal Caribbean – che hanno contribuito allo sviluppo di nuove infrastrutture dedicate all’accoglienza dei passeggeri”. Oggi il terminal di Civitavecchia può contare su tre moderne strutture operative, frutto di un confronto continuo non solo con i soci, ma anche con gli altri armatori, finalizzato a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti ai crocieristi. “È stato un dialogo costante per spiegare cosa stava facendo il porto di Civitavecchia e quale livello di servizio poteva garantire”, ha aggiunto Portelli, ricordando come questo lavoro abbia portato al traguardo di circa 3,5 milioni di passeggeri registrati lo scorso anno”.

Nel corso dell’incontro, il direttore generale di Rct ha inoltre sottolineato l’importanza degli accordi di lungo periodo sul fronte occupazionale, definiti un elemento di particolare orgoglio. Nel dicembre 2024 è stato infatti siglato un contratto di sette anni con la compagnia portuale, valido fino al 2032, un risultato ottenuto in tempi rapidi grazie a un rapporto improntato alla partnership più che alla semplice fornitura. Un approccio analogo è stato adottato anche con la società di sicurezza, con un accordo quinquennale. “Dare certezze e stabilità ai lavoratori significa rafforzare l’intero sistema”, ha concluso Portelli, rimarcando come la continuità contrattuale rappresenti un valore aggiunto non solo per le imprese coinvolte, ma anche per il futuro del porto e del traffico crocieristico.