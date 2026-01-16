Milano-Cortina: Buonfiglio, ‘tedofori? Coni ha scelto quelli sua competenza, 5 porterò fiaccola a Milano’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Tedofori di Milano-Cortina? Io sono sempre ottimista e positivo, vuol dire che abbiamo tantissimi campioni olimpici nella nostra storia. Anche io ho partecipato alla call con il ministro Salvini, il ministro Abodi, Malagò e Varnier ma nessuno a me ha fatto la domanda sul perchè qualcuno è rimasto escluso. Il Coni ha scelto quelli di sua competenza. Il compito del Coni era individuare i due atleti ad Olimpia e abbiamo scelto Stefania Belmondo e Armin Zeoggeler. Poi abbiamo individuato i due atleti per Atene Filippo Ganna e Jamine Paolini, poi per la prima volta nella storia il sottoscritto ha chiesto alla presidente del Cio di avere quattro portabandiera ai Giochi perché abbiamo Milano e Cortina, abbiamo individuati i quattro con i quali siamo andati a ritirare insieme la bandiera dal presidente della Repubblica al quale ho detto ‘è stata una delle scelte più difficili, abbiamo fatto uno screening in base al curriculum’”. Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio durante l’ottava assemblea di avvio anno sociale dell’Us Acli.

“Parole Malagò? In questo momento non dobbiamo fare polemica, anche se c’è stato qualche errore, passiamoci sopra perché stiamo per affrontare le Olimpiadi. Ecco perché ho puntualizzato il mio ambito lavorativo. Poi non si possono dire gli ultimi tedofori quali saranno, quelli che accenderanno il braciere a Milano e Cortina. Sugli altri, il 50% li hanno decisi gli sponsor, il 30% agli enti locali, poi ci può essere stato qualcosa sugli oltre 10mila tedofori, ma con un’anima sola. E il 5 febbraio porterò anche io la fiaccola a Milano nelle strade dove sono cresciuto”, ha aggiunto Buonfiglio.