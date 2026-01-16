Dal 2 al 15 febbraio saranno eseguiti lavori che rallenteranno la normale circolazione ferroviaria con inevitabili disagi per gli utenti. Gli interventi sulle linee Napoli-Cancello-Caserta e Cancello-Foggia, propedeutici al completamento dei target di avanzamento sui lotti Napoli-Cancello, Cancello-Frasso Telesino e Telese-Vitulano dell’itinerario AV/AC Napoli-Bari, porterà alla sospensione della circolazione tra Caserta, Benevento e Foggia, tra Napoli centrale e Cancello e tra Caserta e Cancello; pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia sulla relazione Roma-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta e soppressioni.

