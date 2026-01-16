Due squadre in cima alla classifica che viaggiano con lo stesso ritmo davanti ai propri tifosi. Ma che hanno dimostrato, entrambe, di concedere qualcosa nelle partite in trasferta, con due pesi diversi. Benevento e Catania si sfidano a distanza dopo essersi ritrovate, insieme, al primo posto: un percorso vissuto quasi in parallelo dalle due regine del girone C, ora di fronte al momento della svolta. Sia in termini di mercato, perché gli infortuni e le opportunità dall’esterno stanno ridisegnando le rispettive dimensioni per le squadre di Floro Flores e Toscano. Sia dal punto di vista della classifica, perché una volta raggiunto il giro di boa il ritmo del campionato impone uno scatto rabbioso, per fare il vuoto alle proprie spalle. È quello che cercherà di fare il Benevento, approfittando dei due impegni casalinghi ravvicinati.

