Calcio: Dossena, ‘Nico Paz ha le qualità dei grandi, pronto a spiccare il volo’**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Come Nico Paz, al Como, ce ne sono due o tre che sono pronti per i grandi traguardi. Ma lui certo è quello forse più pronto, è uno di quelli che nascono una volta ogni tanto. Ha tutto: lucidità, tempi, quello che serve ad un calciatore per giocare in quel ruolo”. Lo dice all’Adnkronos Beppe Dossena, commentando la prestazione di ieri contro il Milan del 21enne argentino naturalizzato spagnolo. Quanto al ruolo migliore “lui può fare quello che vuole con quelle qualità, fa il trequartista, si sceglie una posizione, parte da destra, da sinistra, sa sempre dove essere, sa sempre dove sono gli avversari, sa dove sono i compagni, ha sempre secondi di vantaggio sulle giocate, le vede prima. Insomma ha quelle qualità rare, di grande livello, come ce ne sono in giro per il mondo, però c’è qualcuno che le ha più sviluppate e quindi questo è lui”.

Volendo paragonarlo a un grande del passato? “Non saprei perché è un esercizio che non faccio mai. Le epoche sono diverse, non riesco a sovrapporlo a qualcuno, però le qualità le possiamo sovrapporre perché quelle rimangono sempre, tecnica in movimento, tecnica sul posto, capacità di smarcamento, lucidità. Lui ha il futuro, che secondo me è già un presente, nelle sue mani: e quindi gli ha fatto bene passare per il nostro paese dove non c’è il calcio più bello ma il più difficile. Sul piano tattico ha acquisito abilità e capacità che forse altrove non avrebbe trovato e quindi è pronto a spiccare il volo”.

Un futuro che però non vede la Serie A: “e come facciamo? Ad un’offerta di un campionato inglese, di una spagnola, non è possibile dire no, non abbiamo protezione, le nostre squadre non sono in grado di competere. Poi sai, se sono capaci invece a convincerlo bene, e credo che il passaggio qua in Italia sia fondamentale per la sua crescita. Dura poco ma intanto ce lo godiamo”, conclude Dossena.