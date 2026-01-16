Il derby con la Casertana ha portato in dote un punto che potrebbe avere un peso specifico importante nel percorso del Benevento, ma non ha certamente contribuito a cambiare le convinzioni di Floro Flores. Che si appresta a fare un passo indietro rispetto alle scelte fatte domenica scorsa, perché l’avversario che si troverà di fronte la Strega ha caratteristiche diverse, ma anche perché c’è la necessità di inseguire il risultato pieno nella sfida di domani con il Casarano. Ed è per questo che il tecnico giallorosso schiererà nuovamente l’artiglieria pesante, rinunciando a un difensore per mandare in campo un attaccante in più. O comunque un giocatore con maggiore propensione offensiva che nella fattispecie sarà Pier Luigi Simonetti, pronto a riprendersi la maglia da titolare, dopo essere rimasto inizialmente in panchina al ‘Pinto’.

