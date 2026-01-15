Ucraina: Zelensky, ‘problema energetico dev’essere risolto il più rapidamente possibile’

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) – “Ho tenuto un colloquio telefonico speciale per coordinarci riguardo il problema energetico. Vi hanno partecipato il ​​Primo Ministro e i principali membri del governo responsabili delle decisioni di emergenza, insieme ai rappresentanti delle autorità regionali e locali di Kiev e della regione di Kharkiv, nonché delle regioni di Dnipro, Sumy e Cernihiv. Abbiamo discusso di molti dettagli operativi e c’è un numero eccezionalmente elevato di problemi che devono essere risolti il ​​più rapidamente possibile”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando dei danni arrecati dai bombardamenti russi alle infrastrutture energetiche e delle misure intraprese per affrontarli.

“La situazione a Kiev è particolarmente difficile – ha sottolineato Zelensky – le autorità cittadine hanno perso tempo e ciò che non è stato fatto a livello cittadino verrà ora corretto a livello governativo. È già stata istituita una sede operativa permanente per la capitale, il cui funzionamento sarà supervisionato dal governo. Mi aspetto piena collaborazione e coordinamento dalle autorità locali. Oggi si deciderà in merito al coprifuoco. È necessario allentare sufficientemente le restrizioni durante il periodo di freddo estremo, in modo che persone e aziende abbiano tutte le opportunità necessarie. Il Ministero degli Interni ucraino garantirà le ispezioni e l’ampliamento della rete di punti di assistenza e di riscaldamento nelle città. Per quanto riguarda Kiev, questo richiede uno sforzo separato. Attualmente, i punti di assistenza di Kiev devono essere rafforzati”.

“Il governo ucraino – Ha detto ancora il capo dello Stato – deve adottare immediatamente, oggi stesso, entro la giornata, tutte le decisioni necessarie per semplificare ed espandere le importazioni di energia elettrica, sia da parte delle aziende statali che del settore privato. Mi aspetto inoltre un’immediata semplificazione delle normative per la connessione di ulteriori apparecchiature alla rete. Sono grato alle autorità regionali e cittadine di Kharkiv per il loro approccio estremamente responsabile alla gestione del settore energetico in condizioni di emergenza. Terrò un incontro separato con il Ministro della Difesa dell’Ucraina e il Comandante dell’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina in merito alla protezione delle strutture energetiche e alle ulteriori richieste ai partner per il supporto alla difesa aerea”.