Ucraina: Kiev, ‘uccisi 70 soldati russi a nord di Kharkiv’

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) – Un folto gruppo di soldati russi che attraversava un terreno innevato a nord di Kharkiv è stato annientato da droni, artiglieria e fanteria. Lo ha reso noto attraverso un video postato su YouTube la Brigata ucraina Khartiia, aggiungendo di aver “respinto un tentativo di assalto della Federazione Russa e annientato circa 70 occupanti russi. Per una settimana, le forze di occupazione russe hanno tentato di assaltare l’area controllata dalla 13a Brigata Khartiia a nord di Kharkiv. Grazie all’interazione coordinata dei membri di Khartiia – fanti, operatori di droni, artiglieri e altre unità – il tentativo è fallito”.