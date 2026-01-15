Ucraina: Braga, ‘credibilità Paese indebolita da divisioni maggioranza, Lega ancora di Salvini?’

Roma, 15 gen (Adnkronos) – “E’ urgente che sia l’Europa ad avere un mandato formale a negoziare una pace che non sia un compromesso al ribasso nè l’accettazione delle pretese di chi ha attaccato, ma il riconoscimento dei diritti di chi è stato aggredito”. Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, dopo le comunicazioni del governo sugli aiuti all’Ucraina.

“L’ipocrisia e gli equilibrismi del governo italiano, le oscillazioni della presidente del Consiglio, le continue uscite di Salvini contro il sostegno a Kiev, le ambiguità sugli aiuti militari hanno finito per indebolire la credibilità del Paese e ancora oggi le divisioni della maggioranza sono emerse con evidenza. Avete tre linee diverse, firmate impegni in sedi internazionali e subito dopo fate a gara a chi le sconfessa di più”, ha detto la capogruppo del Pd alla Camera.

“Lei si è rivolto alle opposizioni, ministro, ma ha sbagliato parte, doveva rivolgersi ai suoi alleati, al partito del vice premier Salvini. Sempre che la Lega sia ancora nelle mani di Salvini perchè mentre lei era qui il Vannacci team, il vice segretario della Lega, faceva un flash mob davanti a Montecitorio contro il governo in cui la Lega esprime il vice premier. Mentre la Meloni è in giro per il mondo la politica estera del governo viene affossata dalla sua maggioranza”, ha sottolinea Braga.