Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che è stato approvato dal Settore Infrastrutture il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del piano viabile della Strada provinciale n. 114 Frasso Telesino – Dugenta.

L’opera di ripristino comporterà una spesa di circa 150mila Euro ed il provvedimento autorizza la struttura ad individuare la Ditta esecutrice dei lavori.

La Sp n. 114, ha affermato il Presidente Lombardi, presenta gravi criticità per la instabilità dei versanti: più volte, ha aggiunto Lombardi, ho effettuato sopralluoghi ed ho avuto incontri sia con il Sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, che con il vicesindaco di Frasso Telesino, Clemente Massaro, con i quali ho discusso sulle iniziative più opportune per risolvere le situazioni più gravi nei limiti delle disponibilità finanziarie della Provincia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia