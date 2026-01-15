“Cari Fico e Casillo, ci siamo anche noi. C’è anche il Sannio, c’è anche la Valle Caudina. Anche per quel che riguarda il tema dei collegamenti e dei trasporti, solo una tra le mille criticità che affliggono il nostro territorio”.

Lo sottolinea il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera in una nota specifica trasmessa al Presidente della Giunta regionale campana Roberto Fico.

L’iniziativa del parlamentare caudino giunge all’indomani dell’incontro tenutosi a Napoli tra il neo governatore e il suo vice, nonché delegato ai Trasporti, con il presidente Eav De Gregorio. Sul tavolo, la questione della Circumvesuviana.

