Ieri abbiamo parlato dell’aggiudicazione dei lavori per il completamento del recupero dell’ex Eti, a San Giorgio del Sannio. Un primo lotto di un’opera rimasta per anni nel limbo. La gara bandita dalla Provincia rimette in moto la macchina per riqualificare la struttura, mentre resta il punto interrogativo acceso sulla destinazione d’uso.

Sul tema i rappresentanti sangiorgesi della Lega e l’ex consigliere Franco Cuomo hanno chiesto al Comune di battere un colpo.

