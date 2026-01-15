Stavolta il “pronto soccorso” ha funzionato. Con celerità incredibile. E’ quello portato dai primari del ‘Rummo’ alla manager Maria Morgante, schieratisi prontamente a difesa del direttore generale. Negli ultimi giorni, ne è stata ipotizzata la revoca, ad esempio Mastella che ha minacciato di rivolgersi al presidente Fico nel caso la manager continuerà a non riceverlo. Allo stesso tempo, vanno respinti attacchi mediatici che alimentano dubbi e sospetti sulla gestione.

