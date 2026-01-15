Mo: Ascari in aula, ‘Hannoun? Da maggioranza azione squadrista, rivendico mie battaglie’

Roma, 15 gen (Adnkronos) – “Se pensate di fermarmi vi sbagliate. Io continuerò, come ho sempre fatto, a denunciare, ad alzare la voce e a stare dalla parte degli ultimi perchè questo mi rende umana e soprattutto per me significa prestare un servizio allo Stato e cerco di farlo al meglio”. In un intervento in aula “per fatto personale”, la deputata del M5s Stefania Ascari ha risposto alla maggioranza sul caso di Mohammad Hannoun.

Nella seduta di mercoledì, in occasione dell’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi sul presidente dell’associazione palestinesi in Italia, era stato il gruppo di FdI ha sollevare la questione: “La deputata Ascari con Hannoun, terminale di Hamas in Italia, andava a braccetto in Medio oriente fino a portarlo nelle sedi istituzionali”, aveva spiegato la deputata Sarah Kelany cui avevano fatto seguito altri interventi. “Quello che è successo ieri in quest’aula è stato un atto di violenza politica inaudita, un’azione squadrista della maggioranza, a colpi di accuse infondate, vergognose, calunniose nei miei confronti”, ha spiegato Ascari tra gli applausi dei deputati M5s.

“Dal 2018 partecipo a missioni umanitarie in Libano, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania. Con queste mani ho distribuito pacchi, cibo, aiuti a bambini che non erano nemmeno più in grado di piangere, a madri disperate che non sapevano cosa dare da mangiare ai propri figli e ad anziani”, ha spiegato Ascari aggiungendo: “Ci tengo a dire che io le mie battaglie, tutte queste battaglie, non le rinnego. Anzi, le rivendico. Le rifarei tutte e continuerò a farle”, ha aggiunto Ascari.

(Adnkronos) – Ad Ascari ha poi replicato Riccardo De Corato: “Ci chiediamo con che faccia tosta l’onorevole Ascari, che in passato andava bellamente a braccetto con il terrorista Honnoun in Medio Oriente fino a portarlo nelle sedi istituzionali, faccia a noi lezioni di moralità. La verità è che è difficile nascondere così tanta polvere sotto il tappeto, cara onorevole, e negare legami con un soggetto altamente pericoloso”, ha detto il vice presidente della commissione Affari costituzionali, FdI.

“Secondo quanto asserito ieri dal Ministro Piantedesi, ricordiamo ad Ascari che finge di non sapere e che oggi si sente una povera vittima sul banco degli imputati, Mohammad Hannoun coordinava le raccolte fondi a scopi umanitari in favore della causa palestinese su gran parte del territorio nazionale e destinava i proventi delle donazioni sistematicamente verso strutture di Gaza a vario titolo riconducibili ad Hamas”, ha aggiunto.

“E’ inutile strizzare l’occhio ai cattivi maestri per fini personali, per aizzare e infuocare le piazze con meri fini politici ed elettorali, sfruttando il dramma della popolazione di Gaza, e poi decantare una presunta umanità che stride con il fine ultimo di Hamas. Da parte nostra, non arretreremo rispetto al proposito di contrasto al terrorismo, al fondamentalismo e all’antisemitismo. Per noi la sicurezza dei cittadini è una priorità. Il resto sono chiacchiere da bar, anche se purtroppo le sentiamo pronunciare in aula da rappresentanti dei cittadini”, ha concluso De Corato.