Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, conservando il titolo personale di arcivescovo, si appresta a salutare la metropolia beneventana, dove adesso riveste il ruolo di amministratore diocesano.

Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, alle ore 18,30, nella cattedrale di Benevento ci sarà invece la messa di saluto e congedo di monsignor Accrocca per i dieci anni di servizio pastorale all’Arcidiocesi sannita.

