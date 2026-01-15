La Procura della Repubblica di Benevento ha notificato un avviso di conclusione delle indagini ad un 35enne di Montesarchio, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, per il furto di diversi telefoni-cellulari di ultima generazione. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede. I fatti sarebbero stati perpetrati a danno di un negozio di telefonia all’interno del centro commerciale “Liz Gallery”. L’indagato, tramite il suo difensore, avrà ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogato, prima che sia esercitata l’azione penale mei suoi confronti.

