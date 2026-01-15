Designazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per il nuovo vertice della Procura di Benevento.
Il plenum dell’organismo di autogoverno dei magistrati ha assegnato l’incarico a Nicola D’Angelo, attuale procuratore di Campobasso.
Serrata competizione per l’incarico apicale per l’ufficio giudiziario inquirente in terra sannita, parità di voti tra i due ‘concorrenti’ per la guida della Procura di Benevento, il magistrato Nicola D’Angelo e il magistrato Raffaello Falcone, procuratore aggiunto di Napoli.
