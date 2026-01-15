Il sindaco Clemente Mastella, con propri decreti, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina della dottoressa Giovanna Razzano quale nuovo assessore al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alla Programmazione economica del Comune di Benevento. La desginazione, a seguito delle dimissioni protocollate dalla professoressa Maria Carmela Serluca che ha lasciato Palazzo Mosti per ricoprire il prestigioso incarico di assessore all’Agricoltura della Giunta regionale della Campania. Giovanna Razzano, è commercialista, con vasta esperienza in contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci, revisore contabile presso SpA, direttore generale SpA di medie dimensioni e presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento.

Con ulteriore provvedimento sindacale, il sindaco Clemente Mastella ha nominato il dottor Oberdan Picucci quale nuovo assessore all’Ambiente, al Verde pubblico, al Decoro urbano. Picucci è medico e direttore sanitario, con lunga esperienza amministrativa al Comune di Benevento ove è stato anche vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, nonché già vicepresidente della Provincia di Benevento e presidente della Fondazione Città Spettacolo.​

Il Sindaco ringrazia l’uscente assessore all’Ambiente Alessandro Rosa per il lavoro svolto fino ad oggi.