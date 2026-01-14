Fedeli: il ricordo in aula del Senato, un minuto di silenzio e applauso bipartisan

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Commozione e affetto” in aula al Senato per la scomparsa di Valeria Fedeli. E’ stato il presidente di turno Gianmarco Centinaio a dare formale notizia all’emiciclo di palazzo Madama della perdita, ricordando tra le altre cose la “capacità di dialogo e la sensibilità istituzionale” della Fedeli che, tra le altre cose, aveva ricoperto anche il ruolo di vice presidente del Senato. Centinaio ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in ricordo della Fedeli, al quale ha fatto seguito un applauso bipartisan dell’aula.