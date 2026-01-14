Editoria: Boschi, ‘Repubblica compagna di viaggio della democrazia italiana’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Cinquant’anni sono una storia, ma anche la promessa di continuare a essere voce critica, coscienza vigile e compagna di viaggio della democrazia italiana”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi nell’anniversario della nascita del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

“In un’epoca di fake news e propaganda, una voce libera e indipendente è un patrimonio per tutti, non solo per chi ne condivide le idee. A Repubblica, al direttore Mario Orfeo, alle giornaliste a ai giornalisti e a chi in questi anni ha creduto nell’informazione libera e consapevole, va il mio augurio di non smettere mai di essere scomodi e di continuare a porre domande per raccontare il Paese con coraggio”.