Referendum: Picierno, ‘non lasciare a destre bandiera garanzie e riforme’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Oggi più che mai occorre uscire dalla tenaglia ideologica che soffoca il dibattito italiano: quella tra garantismo e giustizialismo. Due parole che troppo spesso diventano etichette tribali, usate per scomunicare l’avversario invece che per costruire una giustizia più credibile, più equilibrata, più efficace. Leonardo Sciascia lo diceva con una lucidità che ci parla ancora oggi: ‘Mi ripugna quando mi sento dire che sono un garantista. Io non sono un garantista: sono uno che crede nel diritto, che crede nella giustizia’. Ecco il punto: non si tratta di difendere una categoria, né di alimentare uno scontro ideologico permanente. Si tratta di difendere lo Stato di diritto e l’equilibrio tra poteri, cioè la qualità della democrazia”. Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente Parlamento Ue, in un messaggio all’iniziativa di Libertà Eguale a Firenze ‘La sinistra che vota sì’.

“E dentro questo orizzonte riformista si colloca anche il confronto sulla separazione delle carriere: tema serio, discusso da decenni, che va affrontato senza demonizzazioni e senza propaganda, con l’obiettivo di rendere più chiari i ruoli nel processo e più forte l’imparzialità del giudice, aumentando la fiducia dei cittadini nella giustizia. Molti di voi lo ricordano bene: la stagione delle riforme del processo penale non nasce ‘a destra’, tutt’altro. È stata una battaglia culturale e politica della sinistra riformista da sempre”.

“Per questo è fondamentale ribadire una cosa semplice: non dobbiamo lasciare alle destre la bandiera delle garanzie e delle riforme. È stato un errore farlo in passato, e oggi ne paghiamo le conseguenze, perché senza giustizia credibile non c’è coesione sociale e non c’è democrazia solida. Questo confronto è utile al Paese e utile alla sinistra, se vuole tornare ad essere una forza di governo: capace di difendere i diritti e, insieme, di cambiare davvero le istituzioni senza paura e senza ipocrisie”.