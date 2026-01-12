Il campo largo potrebbe costare carissimo a Mastella. O, più esattamente, a mastelliani che oggi siedono sulle comode poltrone degli enti di secondo livello, Aziende partecipate, Ambiti, Fondazioni, Consorzi e strapuntini vari.

Se al tavolo di un’eventuale trattativa, i rappresentanti di Noi di centro non si siederanno sapendo di dover discutere dell’intero pacchetto, non ci potrà essere alcun dialogo.

A sostenerlo è uno degli uomini “forti” del partito, il capogruppo alla Provincia e sindaco di Foiano Giuseppe Ruggiero.

A suo dire, se Mastella vorrà veramente far parte del campo largo pure a Benevento e nel Sannio, sappia che dovrà “pagarlo” caro.

Per la verità, Ruggiero si è convinto che il leader di Ndc, in effetti, faccia solo finta di perseguire tale progetto perché consapevole che gli costerebbe troppo.

“Il leader di Noi di centro – dice il consigliere provinciale – vorrebbe far credere che lui è il regista del centrosinistra, nel senso che tutti i partiti e i movimenti di tale schieramento devono sottostare agli indirizzi che lui detta, altrimenti succede qualcosa in altri ambiti. Siamo di fronte al solito Mastella, che pensa di minacciare ritorsioni su altri tavoli”.

Rispetto a questo come dovrà comportarsi il Pd?, si chiede il capogruppo alla Rocca dei rettori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia