Nicolais: Schlein, ‘grave perdita per tutta la comunità democratica’

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una grave perdita per l’intera comunità democratica e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. È stato un illustre maestro, studioso e uomo delle istituzioni. Ha unito rigore scientifico e visione politica a un tratto umano fatto di ascolto, curiosità e gentilezza, lasciando un segno autentico e duraturo nel mondo accademico e nella vita pubblica e culturale del Paese, sempre nel segno della ricerca, dell’innovazione e del bene comune. Alla famiglia va il più sincero cordoglio e una sentita vicinanza in questo momento di grande dolore”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.