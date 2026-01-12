Vannucchi 6,5: I tanti spazi concessi dai suoi in contropiede apparecchiano diverse opportunità ai rossoblù, imprecisi o inghiottiti dai suoi guantoni. Poche incertezze in uscita dove è sempre efficace, decisivo sull’unico vero lampo della ripresa
Borghini 6: Rilanciato nella mischia complice la squalifica di Scognamillo, l’ex Albinoleffe fatica nel trovare la posizione migliore rialzandosi col passare dei minuti. Partita sporca che non premia le sue qualità, ma non era facile contro questa rivale.
