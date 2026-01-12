In Campania il primo rapporto RespiVirNet del 2026 (riferito alla settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio) evidenzia impatto dei virus respiratori al di sopra della media nazionale.
Impatto pari al coefficiente 2,053 per cento contro 1,407 della media nazionale.
Un dato regionale dunque molto rilevante (situazione analoga solo in Sicilia), che applicato su scala demografica sannita comporta una proiezione di oltre 4mila sanniti alle prese con sindromi influenzali e simil influenzali o comunque respiratorie.
