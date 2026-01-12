Vince l’equilibrio nel derby tra Casertana e Benevento. Lo 0-0 finale accontenta entrambe le contendenti che allungano la striscia positiva e conservano le rispettive posizioni di classifica, anche se la Strega non è più prima da sola. Dura sei giorni il primato solitario dei giallorossi, nuovamente agganciati dal Catania che ha avuto ragione, non senza difficoltà, della Cavese ed è salito a quota 45 punti. Gli stessi del Benevento che trova il primo pari della gestione Floro Flores.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia