Un pari che nasce da una prestazione non bella ma che allunga, ancora, la striscia di risultati utili consecutivi del Benevento. La squadra di Antonio Floro Flores esce dal “Pinto” con uno 0-0 senza scosse, il primo in campionato per i giallorossi e il primo pareggio nella gestione del tecnico napoletano. Quando manca l’appuntamento con i tre punti l’importante è muovere la classifica: è il mantra delle grandi squadre che appartiene anche alla Strega, costruita per grandi sogni. Ha sposato questi obiettivi giallorossi anche Luca Caldirola, tornato ai piedi della Dormiente per dare la caccia al traguardo più bello. Esordio positivo al “Pinto” per il nuovo arrivato della Strega.

