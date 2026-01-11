Toscani: Bersani, ”4 pirla in meno’, il mio ricordo di un artista geniale e generoso’

Roma, 11 gen (Adnkronos) – “Che lezione per noi politici e amministratori! Un’istituzione, se vuole arrivare col suo messaggio, deve metterci la faccia e rischiarla. Se no, la comunicazione se ne va come acqua sul marmo, come un costoso belletto che fai a te stesso. Un episodio che lasciò il segno, come sempre con Toscani. Un artista geniale e generoso che concepiva il mestiere come una battaglia civile senza riparo e senza sconti. Impossibile non rimpiangerlo”. Lo scrive Pier Luigi Bersani in un ricordo di Oliviero Toscani sul sito Compagno il mondo.

Bersani ricorda un episodio di alcuni anni fa: “Di fronte a una vera strage di ragazze e ragazzi, fin dai primi anni 80 in Regione Emilia-Romagna avevamo ingaggiato una battaglia per la sicurezza stradale” e “nel 1993, Oliviero Toscani, che evidentemente era a conoscenza delle nostre iniziative, offrì di darci una mano gratuitamente con una sua interpretazione del nostro messaggio da utilizzare per una campagna di manifesti”, scrive l’ex leader del Pd.

Tra le proposte di Toscani, “un cazzotto nello stomaco. Una foto di due macchine orribilmente accartocciate, trattata con colori acidi e urtanti. In basso e in bella evidenza, un titolo: ‘4 pirla in meno'” che “aprì un incredibile varco di comunicazione su una drammatica realtà. Ci trovammo a poter andare a polemizzare e discutere non più solo nelle scuole ma perfino nelle discoteche! Reazioni calde, spesso dure ma reali e finalmente efficaci. Si misero a disposizione testimonial autorevoli (già negli anni 80 Enzo Ferrari aveva messo a disposizione i suoi piloti)”, ricorda tra le altre cose Bersani.