San Leucio del Sannio – Piano urbanistico, c’è la variante

Il 2025 a San Leucio del Sannio si è chiuso con una importante novità in materia di pianificazione del territorio.

La giunta Iannace ha infatti approvato una variante al Piano urbanistico, dopo aver fornito le linee di indirizzo il 4 dicembre scorso e, contestualmente, costituito l’Ufficio di piano.

L’obiettivo? “Risolvere lacune riscontrate nel periodo di gestione del Puc vigente dal 24 aprile 2018 ad oggi”, si legge nella delibera approvata il 22 dicembre.

Tra i punti presi in esame per la variante figura innanzitutto la volontà di assegnare una adeguata destinazione urbanistica alle attività produttivo-artigianali presenti sul territorio da molto tempo prima l’approvazione del Puc nel 2018, e che continuano a svolgere l’attività su aree con destinazione d’uso inadeguato. Poi, la squadra Iannace ha deciso di modificare il regime dei titoli abilitativi nelle Zone territoriali omogenee B1 – riqualificazione del centro urbano consolidato – alla luce del fatto le Zto B1 rientrano sono dotate delle adeguate infrastrutture e urbanizzazioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia