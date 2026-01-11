Solo cinque territori provinciali (Reggio Calabria, Lecce, Crotone, Messina e Vibo Valentia) in Italia vedono un’incidenza delle pensioni d’invalidità, tra previdenziali e civili, superiore a quello del beneventano. Il Sannio è il sesto territorio italiano e primo campano sotto questo punto di vista, con 12,94 indennità ogni cento abitanti e un dato aggregato di 33.611 prestazioni, di cui 7.768 previdenziali e 25.843 civili. Quanto emerge dal report dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre.

Prima in Italia come detto, la circoscrizione provinciale di Reggio Calabria con 14,99 indennità su 100 abitanti. In Campania seguono l’avellinese con parametro 11,29 trattamenti su 100 abitanti e 14esima posizione nazionale; il napoletano con dato incidenza 9,8 e la 24esima posizione nazionale; il salernitano con parametro 9,16, con 29esima posizione nazionale; e infine il casertano con dato incidenza dell’8,69 e 33esima posizione nazionale.

