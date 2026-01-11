Forza Italia, Rubano nomina tre vicesegretari provinciali

Forza Italia ridisegna l’organigramma. Ad annunciare le nuove nomine nella segreteria provinciale è lo stesso autore, il deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano: “Trattasi di un ulteriore rafforzamento dell’organizzazione territoriale e di una più capillare rappresentanza delle diverse aree della provincia”. Sono stati, infatti, nominati vice segretari provinciali: Antonello Caporaso, sindaco di Ponte, che conserverà la guida del settore Enti Locali di Forza Italia; Gianclaudio Golia, sindaco di Circello e dirigente provinciale di Forza Italia; Maria Luisa Bello dirigente del partito nella città di Benevento. I nuovi vice segretari provinciali si affiancano a Claudio Cataudo, al quale è affidata la delega ai rapporti con gli alleati, e a Michele Napoletano e Sandro Crisci, questi ultimi già in carica dal gennaio 2024.

