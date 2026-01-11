Con la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’adesione al Patto di Destinazione, il percorso di costituzione della Dmo del Sannio Matesino entra nella sua fase più operativa e decisiva. L’iniziativa, promossa dal Comitato Promotore, è rivolta a soggetti pubblici, operatori privati, realtà del Terzo Settore e Pro Loco, chiamati a partecipare alla costruzione di un modello di governance turistica condiviso.

La Dmo nasce dalla consapevolezza che oggi il turismo non può essere affrontato come somma di iniziative isolate. Servono visione comune, regole condivise e strumenti stabili, capaci di mettere in relazione territori, filiere, competenze e comunità. In questo senso, la Dmo non è un nuovo livello burocratico, ma uno strumento funzionale per organizzare l’offerta, rafforzarne la qualità e rendere il territorio più leggibile e competitivo. Il Patto di Destinazione rappresenta il cuore di questo processo: non un atto formale, ma un accordo di corresponsabilità tra pubblico e privato, fondato su valori comuni, standard di qualità e impegni reciproci. Aderire al Patto significa entrare in una rete territoriale strutturata, mantenendo la propria identità e contribuendo a una strategia collettiva. Il percorso può già contare su una base ampia e qualificata.

